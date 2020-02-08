Восемь человек погибли в беспорядках в Жамбылской области Казахстана

8 февраля 202010:25

В ходе столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек. Республиканские правоохранители задержали 47 человек, участвовавших в беспорядках, пишет ТАСС.

Инцидент и действия полиции прокомментировал в ходе брифинга в субботу, 8 февраля, министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», - рассказал Тургумбаев.

Министр добавил, что у задержанных, которые доставлены в полицию, «изъято два охотничьих ружья».

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Тургумбаев уточнил, что инцидент возник в пятницу вечером в селе Масанчи. Там началась массовая драка с участием около 70 жителей. Участники и очевидцы выкладывали в Сеть видео с призывами присоединяться к конфликту. В результате его эскалации из соседних сел прибыли еще около 300 человек.

По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, провокаторам удалось перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил правительственной комиссии, Генпрокуратуре и Комитету национальной безопасности принять срочные меры по устранению последствий инцидента, сообщают РИА Новости.

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ФОТО: flickr.com // alekseipugachev
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