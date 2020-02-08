Восемь человек погибли в беспорядках в Жамбылской области Казахстана

В ходе столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек. Республиканские правоохранители задержали 47 человек, участвовавших в беспорядках, пишет ТАСС.

Инцидент и действия полиции прокомментировал в ходе брифинга в субботу, 8 февраля, министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», - рассказал Тургумбаев.

Министр добавил, что у задержанных, которые доставлены в полицию, «изъято два охотничьих ружья».