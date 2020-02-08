Массовая драка в Казахстане. Что известно о происшествии
Как бытовой конфликт перерос в массовую драку с убийствами в Казахстане.
По информации министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, массовая драка, в результате которой восемь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести, 47 задержаны силами правопорядка, произошла в пятницу вечером в селе Масанчив Кордайского района, сообщило РИА Новости.
Изначально в инциденете участвовали около 70 жителей. Очевидцы выкладывали в Сеть видео с призывами присоединяться к конфликту. В результате его эскалации из соседних сел прибыли еще около 300 человек.
«В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», - рассказал Тургумбаев.
Министр добавил, что у задержанных, которые доставлены в полицию, «изъято два охотничьих ружья».
Причиной массовой драки в Жамбылской области на юге Казахстана считают бытовой конфликт. Об этом заявил СМИ на брифинге 8 февраля, в субботу министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
«Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно», — цитирует Абаева ТАСС.
Отмечается, что остается актуальной еще одна версия. Есть вероятность, что драка спровоцирована конфликтом, в котором пострадал 80-летний местный житель. При этом представитель власти Казахстана опроверг информацию СМИ о том, что причиной беспорядков стало убийство пожилого жителя и детей, пишет РБК.
Пользователь Ю-Туб AstralisBB разместил съемку драки. Видно, как горят здания, бегут вооруженные люди, множество автомобилей стоят в пробке.
О групповой драке на юге страны проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, дополняет ТК Звезда. По поручению главы государства создана правительственная комиссия, ее работой руководит зампремьер-министра Бердибек Сапарбаев, сообщается на официальном сайте президента.
В генконсульстве РФ заверили, что россиян среди пострадавших в ходе столкновений в Жамбылской области Казахстана нет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу дежурный дипломат.
Ранее первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал основную причину межнациональных конфликтов. Он считает, что межнациональная рознь вспыхивает на фоне усиления бедности.
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