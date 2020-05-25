Число заразившихся COVID-19 в России превысило 350 тысяч человек

В России за прошедшие сутки было выявлено 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом в РФ в настоящий момент коронавирус выявлен у 353 427 человек, пишет RT.

Между тем, наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 2 560, ещё 831 — в Подмосковье. Далее в списк — Санкт-Петербург, там 374 инфицированных. Также в пятёрке Свердловская Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.