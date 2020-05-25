Число заразившихся COVID-19 в России превысило 350 тысяч человек

В России за прошедшие сутки было выявлено 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом в РФ в настоящий момент коронавирус выявлен у 353 427 человек, пишет RT.

Между тем, наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 2 560, ещё 831 — в Подмосковье. Далее в списк — Санкт-Петербург, там 374 инфицированных. Также в пятёрке Свердловская Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.

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Ранее НСН сообщала, что ряд регионов России уже достиг показателей, которые дают возможность перейти к третьему этапу снятия ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что для третьего этапа снятия ограничений необходимо, чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тысяч населения каждый день. И, по словам Поповой, значительная часть субъектов уже достигли данного показателя. Кроме того, как пишет RT, по числу свободных коек ряд регионов ежедневно достигает показателей, необходимых для перехода на следующий этап.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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