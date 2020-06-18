Число умерших от COVID-19 в мире превысило 450 тысяч

Число летальных исходов от последствий заражений коронавирусом в мире превысило 450 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Хопкинса (США).

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Так, по последним данным организации, в мире умерло 450 137 человек. Среди выздоровевших зафиксировано 4 102 427 человек.

При этом общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило 8 391 551.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. В настоящее время во многих странах мира идет поэтапное снятие ограничений.


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ФОТО: pixabay.com
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