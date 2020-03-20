Число зараженных коронавирусом в РФ достигло 253
54 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в девяти регионах России. Об этом сообщает РИА Новости, таким образом, в общей сложности число инфицированных COVID-19 в нашей стране увеличилось до 253 человек.
Отмечается, что 33 случая зарегистрированы в Москве, шесть - в Якутии, по четыре - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два - в Кировской и Новосибирской областях, по одному - в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.
Известно, что зараженные COVID-19 в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные размещены в инфекционных боксах, отмечает Свободная пресса.
Между тем, ранее НСН писала, что российские ученые создали шесть препаратов от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что работа над ними велась круглосуточно, и он надеется, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность препаратов
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