Число зараженных коронавирусом в РФ достигло 253

54 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в девяти регионах России. Об этом сообщает РИА Новости, таким образом, в общей сложности число инфицированных COVID-19 в нашей стране увеличилось до 253 человек.

Отмечается, что 33 случая зарегистрированы в Москве, шесть - в Якутии, по четыре - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два - в Кировской и Новосибирской областях, по одному - в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.