Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло
Заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки выявлено 13 868 тысячи человек, что чуть больше, чем днем ранее, когда выявили 13592 больных, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего в стране выздоровело 1 031 785 человек, умерло почти 23 тысячи, всего зафиксированно 1 326 178 заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4618 новых случаев заражения, это рекорд с середины мая.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил НСН, что выход на плато по росту заражаемости коронавирусом в России следует ожидать лишь в первой декаде ноября.
Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более чем 2,2 млн человек с 5 по 11 октября. По данным Всемирной организации здравоохранения, показатель стал рекордным за весь период пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Молившийся на Трампа житель Индии умер, узнав о его болезни
- Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса
- Попова выступила против «диссидентства» к вакцине от COVID-19
- В России зафиксирован абсолютный рекорд смертей из-за COVID
- Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru