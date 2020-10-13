Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло

Заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки выявлено 13 868 тысячи человек, что чуть больше, чем днем ранее, когда выявили 13592 больных, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в стране выздоровело 1 031 785 человек, умерло почти 23 тысячи, всего зафиксированно 1 326 178 заболевших.

В Москве за сутки выявлено 4618 новых случаев заражения, это рекорд с середины мая.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил НСН, что выход на плато по росту заражаемости коронавирусом в России следует ожидать лишь в первой декаде ноября.

Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более чем 2,2 млн человек с 5 по 11 октября. По данным Всемирной организации здравоохранения, показатель стал рекордным за весь период пандемии.

