Число проведённых в России тестов на COVID-19 приближается к пяти миллионам

Число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 4,8 млн. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Известно, что за минувшие сутки в стране было выполнено около 169 тысяч исследований, подчеркивает RT.

По данным специалистов, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаётся 231 тысяча человек.