Число проведённых в России тестов на COVID-19 приближается к пяти миллионам

Число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 4,8 млн. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Известно, что за минувшие сутки в стране было выполнено около 169 тысяч исследований, подчеркивает RT.

По данным специалистов, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаётся 231 тысяча человек.

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Накануне НСН писала, что в столице количество проведённых тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что тесты выполняют сотрудники городских, федеральных и частных лабораторий. Ежедневно в мегаполисе проводится 40 тысяч исследований.

Кроме того, Анастасия Ракова добавила, что количество подтверждённых тестов на COVID-19 растёт, однако при этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне. По словам заммэра, эта тенденция говорит о том, что столичным властям Москве удаётся снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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