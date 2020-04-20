Число погибших от COVID-19 в России перевалило за 400

Такие данные были приведены в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает RT.



Всего в стране выявлено 47 121 случаев заражений, из них 4268 — за последние сутки.Это несколько меньше, чем днем ранее — тогда было зарегистрировано 6060 заражений.



При этом первый случай смерти от коронавируса произошел в Ханты-Мансийском автономном округе — там погибла 70-летняя женщина, передает Ura.ru

