Число погибших от COVID-19 в России перевалило за 400

За последний день в России скончались еще 44 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Таким образом, по состоянию на понедельник, 20 апреля, жертвами коронавируса в стране стали уже 405 человек.

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Такие данные были приведены в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает RT.

Всего в стране выявлено 47 121 случаев заражений, из них 4268 — за последние сутки.Это несколько меньше, чем днем ранее — тогда было зарегистрировано 6060 заражений.

При этом первый случай смерти от коронавируса произошел в Ханты-Мансийском автономном округе — там погибла 70-летняя женщина, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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