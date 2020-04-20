Число погибших от COVID-19 в России перевалило за 400
За последний день в России скончались еще 44 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Таким образом, по состоянию на понедельник, 20 апреля, жертвами коронавируса в стране стали уже 405 человек.
Такие данные были приведены в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает RT.
Всего в стране выявлено 47 121 случаев заражений, из них 4268 — за последние сутки.Это несколько меньше, чем днем ранее — тогда было зарегистрировано 6060 заражений.
При этом первый случай смерти от коронавируса произошел в Ханты-Мансийском автономном округе — там погибла 70-летняя женщина, передает Ura.ru
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Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru