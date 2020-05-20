Число безработных за нерабочие дни в РФ выросло почти на 30%
Число официально зарегистрированных безработных в России подскочило на 29% и достигло 1,665 миллиона человек за период нерабочих дней, который действовал из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Такую статистику озвучила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, предает ТАСС.
В качестве одной из мер, который позволят поддержать россиян в этих непростых обстоятельствах, вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест по аналогии с 2008-2009 годами.
Речь идёт об общественных работах. Однако, по словам Голиковой, возможность их организации зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.
Как отмечает Ura.ru, до этого министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков озвучил прогноз, согласно которому, число безработных заметно увеличится в мае и июне. Он назвал цифру до 2,5 миллионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru