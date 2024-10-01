В Госдуме призвали запустить на российском ТВ больше семейных программ
Президент РФ Владимир Путин объявил семейные ценности основой философии жизни страны. Об этом в беседе с NEWS.ru напомнила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Она указала, что в этой связи российские телеканалы обязаны перестроить информационную сетку и концепцию, включив в эфир больше передач, посвящённых теме семьи.
По словам Останиной, в настоящее время таких передач на российском ТВ не хватает.
«Не знаю ни одного семейного проекта, который бы родители, дети, бабушки и дедушки сели бы с интересом посмотреть», – заключила депутат.
Ранее Останина заявила, что при принятии соответствующего законопроекта за пропаганду чайлдфри могут назначить штрафы, если человек будет распространять идеологию в соцсетях или по телевидению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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