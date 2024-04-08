Часть школ Курганской области перевели на дистант из-за паводка

Отмечается, что дистанционное обучение будет также предусмотрено для детей, которых эвакуировали в пункты временного пребывания, если для них не смогут организовать очный формат обучения. Согласно данным, остальные школьники будут получать знания в обычном режиме.

Ранее режим ЧС регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка. Центральная часть Кургана, по прогнозам, может быть подтоплена, вода в реке Тобол может подняться до 11 метров и выше, передает «Радиоточка НСН».

