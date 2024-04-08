Часть школ Курганской области перевели на дистант из-за паводка
Часть школ Кургана и Притобольного округа Курганской области перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на департамент образования региона.
Отмечается, что дистанционное обучение будет также предусмотрено для детей, которых эвакуировали в пункты временного пребывания, если для них не смогут организовать очный формат обучения. Согласно данным, остальные школьники будут получать знания в обычном режиме.
Ранее режим ЧС регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка. Центральная часть Кургана, по прогнозам, может быть подтоплена, вода в реке Тобол может подняться до 11 метров и выше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru