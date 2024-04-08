Режим ЧС ввели в Курганской области из-за паводка

Режим ЧС регионального уровня ввели в Курганской области из-за паводка, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

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Также глава региона отметил, что центральная часть Кургана, по прогнозам, может быть подтоплена. По его словам, вода в реке Тобол может подняться до 11 метров и выше.

Шумков призвал эвакуироваться жителей в пойме реки и не дожидаться прихода воды.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина в беседе с НСН сообщила о том, что Курган и несколько районов в области могут оказаться в зоне затопления уже 11 апреля из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости
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