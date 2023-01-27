Бывший схимонах Сергий приговорен к 7 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) в совокупности к семи годам лишения свободы за ролики с разжиганием ненависти по отношению к евреям и мусульманам. Его помощник Всеволод Могучев получил пять лет колонии.

В ноябре 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил Сергия к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству.

«Умереть за Россию». Схвачен бросивший вызов Путину и РПЦ экс-схиигумен Сергий

Гособвинение просило для подсудимых именно такие сроки.

В речах и призывах бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) не было ничего экстремистского, утверждает запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСхимонах Сергий
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