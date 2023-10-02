Экс-сотрудник Минобороны получил семь с половиной лет за взятки

Тулупова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и получении взяток. Наказание бывший чиновник будет отбывать в колонии строгого режима.

Напомним, осужденного обвиняли в махинациях при закупках ПЦР-тестов и медоборудования для нужд Минобороны во время пандемии COVID-19. Нанесенный ущерб составил 34 млн рублей.

Тулупов был арестован весной 2021 года. Басманный суд приговорил его к восьми годами лишения свободы 24 января текущего года, однако впоследствии приговор отменили и направили дело бывшего сотрудника Минобороны на пересмотр.

Ранее находившийся в розыске на протяжении шести лет экс-мэр Владикавказа Сергей Дзантиев добровольно сдался полиции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

