Суд заочно приговорил журналистку Гессен к восьми годам лишения свободы

В материале уточняется, что Гессен назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. По данным следствия, причиной для уголовного дела стало ее интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) на YouTube.

Гессен проживает в США. Ранее МВД РФ объявило ее в розыск, а затем она была заочно арестована, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

