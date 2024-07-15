Суд заочно приговорил журналистку Гессен к восьми годам лишения свободы

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку и экс-директора русской службы «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента в России) Марию Гессен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Военнослужащих России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные суда.

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В материале уточняется, что Гессен назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. По данным следствия, причиной для уголовного дела стало ее интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) на YouTube.

Гессен проживает в США. Ранее МВД РФ объявило ее в розыск, а затем она была заочно арестована, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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