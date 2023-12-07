Больше 2,5 тысяч квартир по реновации передадут под заселение в декабре

«Новостройки, передаваемые под заселение в декабре текущего года, расположены в восьми административных округах города», - сказал Бочкарёв.



По его словам, в начале 2024 года новоселье смогут отпраздновать больше семи тысяч человек. Сегодня переселение ведется в 259 домах по реновации из 890 запланированных.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что в 223 домах под расселение оно завершилось полностью, еще 12 домов расселено без учета нежилых помещений. Всего 143,5 тысячи москвичей участвуют в программе расселения по реновации, 116,9 тысяч из них уже переехали в новое жилье.



Левкин также рассказал про суперсервис, который помогает москвичам переезжать. Это электронный помощник, в котором жители могут получить шесть электронных услуги сервисов: осмотр квартиры, подписания договора, визит к нотариусу, помощь грузчиков при переезде, загрузка документов и устранение дефектов. Больше 103 тысяч переезжающих по реновации москвичей воспользовались этим сервисом.

