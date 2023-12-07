Больше 2,5 тысяч квартир по реновации передадут под заселение в декабре
Свыше 2,5 тысяч квартир по программе реновации передадут под заселение до конца 2023 года, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Новостройки, передаваемые под заселение в декабре текущего года, расположены в восьми административных округах города», - сказал Бочкарёв.
По его словам, в начале 2024 года новоселье смогут отпраздновать больше семи тысяч человек. Сегодня переселение ведется в 259 домах по реновации из 890 запланированных.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что в 223 домах под расселение оно завершилось полностью, еще 12 домов расселено без учета нежилых помещений. Всего 143,5 тысячи москвичей участвуют в программе расселения по реновации, 116,9 тысяч из них уже переехали в новое жилье.
Левкин также рассказал про суперсервис, который помогает москвичам переезжать. Это электронный помощник, в котором жители могут получить шесть электронных услуги сервисов: осмотр квартиры, подписания договора, визит к нотариусу, помощь грузчиков при переезде, загрузка документов и устранение дефектов. Больше 103 тысяч переезжающих по реновации москвичей воспользовались этим сервисом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт предупредил о подорожании импортных вин в 2024 году
- В детсадах и школах Нижневартовска ввели масочный режим из-за ОРВИ
- Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям
- В РФ предложили запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей
- ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ
- В ЛНР более 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии
- Посол назвал непозволительным заявление США о столкновении Вашингтона и Москвы
- Экс-биатлонистка сборной РФ Виролайнен выступит за Финляндию на Кубке мира
- Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете
- В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru