Болгар обвинила в клевете российское телевидение

Она отметила, что бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин и СМИ организовали информационную компанию против нее, сопровождающуюся клеветой и оскорблениями.

Также Болгар упрекнула телевидение в том, что транслируется исключительно точка зрения Дурова. «Я одна. Мне никто не помогает. Я работаю полный рабочий день и одна воспитываю троих детей», — подчеркнула подруга основателя Telegram, добавив, что правда на ее стороне.

Ранее Болгар заявила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с Дуровым.

