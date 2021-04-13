Более половины предпринимателей Москвы против четырехдневки
Более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю, пришли к выводу специалисты Московского отделения «Опора России» совместно с цифровой платформой «Работающий эмоциональный интеллект».
Сообщается, что 18% опрошенных скорее не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Варианты «скорее поддерживаю» и «поддерживаю» указали 11% и 17% респондентов соответственно. Всего в опросе приняли участие 412 руководителей и собственников малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей.
Почти две трети (65%) предпринимателей уверены, что из-за четырехдневки придется сократить зарплаты сотрудников. Также 35% респондентов считают, что из-за сокращенной недели сотрудники начнут работать менее эффективно, а 10%, считают, что трудовая дисциплина не снизится. Более половины (55%) полагают, что эффективность коллектива зависит от самой компании.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов объявил в ходе пресс-конференции НСН, что россиянам следует предоставить больше свободного времени на саморазвитие и укрепление здоровья.
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