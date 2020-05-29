Более 50 тысяч бесплатных консультаций для бизнесменов провели в Москве
Более 50 тысяч бесплатных консультаций специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы» получили предприниматели с начала года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в настоящий момент предприниматели больше всего интересуются действующими в столице мерами финансовой и имущественной поддержки. Также в список самых популярных вопросов вошли те, что связаны с налогообложением, бухучетом и регистрацией собственного дела.
Сергунина отметила, что получить помощь специалистов бизнесмены могут по телефону +7 (495) 225-14-14, а также воспользовавшись онлайн-сервисом на портале mbm.mos.ru. Кроме того, ещё одним полезным инструментом для предпринимателей является страница «Коронавирус: важное для бизнеса». На портале представлена актуальная информация о мерах поддержки, а также полезные материалы для упрощения работы в сложной эпидситуации.
Также заммэра напомнила, что в марте заработала «горячая линия» по поддержке бизнеса в условиях распространения COVID-19. Получить консультацию можно, позвонив по телефону: +7 (495) 276-24-17.
Ранее стало известно, что городскими мерами поддержки воспользовались уже более 120 столичных предприятий сферы бытовых услуг. Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такие организации, арендующие землю или недвижимость у города, на время вынужденной приостановки своей деятельности из-за пандемии COVID-19 могут не платить аренду.
Ефимов добавил, что такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму более 52 миллионов рублей.
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