Более 50 тысяч бесплатных консультаций для бизнесменов провели в Москве

Более 50 тысяч бесплатных консультаций специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы» получили предприниматели с начала года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в настоящий момент предприниматели больше всего интересуются действующими в столице мерами финансовой и имущественной поддержки. Также в список самых популярных вопросов вошли те, что связаны с налогообложением, бухучетом и регистрацией собственного дела.

Сергунина отметила, что получить помощь специалистов бизнесмены могут по телефону +7 (495) 225-14-14, а также воспользовавшись онлайн-сервисом на портале mbm.mos.ru. Кроме того, ещё одним полезным инструментом для предпринимателей является страница «Коронавирус: важное для бизнеса». На портале представлена актуальная информация о мерах поддержки, а также полезные материалы для упрощения работы в сложной эпидситуации.

Также заммэра напомнила, что в марте заработала «горячая линия» по поддержке бизнеса в условиях распространения COVID-19. Получить консультацию можно, позвонив по телефону: +7 (495) 276-24-17.

В Москве продлен прием заявок на субсидии для предпринимателей

Ранее стало известно, что городскими мерами поддержки воспользовались уже более 120 столичных предприятий сферы бытовых услуг. Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такие организации, арендующие землю или недвижимость у города, на время вынужденной приостановки своей деятельности из-за пандемии COVID-19 могут не платить аренду.

Ефимов добавил, что такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму более 52 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
ТЕГИ:КоронавирусБизнесМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры