Более 50 тысяч бесплатных консультаций для бизнесменов провели в Москве

Более 50 тысяч бесплатных консультаций специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы» получили предприниматели с начала года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в настоящий момент предприниматели больше всего интересуются действующими в столице мерами финансовой и имущественной поддержки. Также в список самых популярных вопросов вошли те, что связаны с налогообложением, бухучетом и регистрацией собственного дела.

Сергунина отметила, что получить помощь специалистов бизнесмены могут по телефону +7 (495) 225-14-14, а также воспользовавшись онлайн-сервисом на портале mbm.mos.ru. Кроме того, ещё одним полезным инструментом для предпринимателей является страница «Коронавирус: важное для бизнеса». На портале представлена актуальная информация о мерах поддержки, а также полезные материалы для упрощения работы в сложной эпидситуации.

Также заммэра напомнила, что в марте заработала «горячая линия» по поддержке бизнеса в условиях распространения COVID-19. Получить консультацию можно, позвонив по телефону: +7 (495) 276-24-17.