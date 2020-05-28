В Москве продлен прием заявок на субсидии для предпринимателей

Прием заявок на предоставление субсидий для столичных предпринимателей продлен. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что в мегаполисе в целях поддержки предпринимателей действуют налоговые льготы, рассрочки по аренде и другим платежам. Кроме того, важным направлением являются субсидии. По словам Сергуниной, столичным властям продолжает поступать большое количество заявок на них.

«Для того, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий», - подчеркнула заммэра Москвы.

Она добавила, что ранее завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня.