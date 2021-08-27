Смертность в РФ в июле 2021 года выросла на 18,6%

По данным Росстата, в РФ в июле 2021 года зарегистрирована смерть 215,3 тыс. человек (181,5 тысяч смертей в июле прошлого года).

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это связано со значительным ростом заражений коронавирусом. Она подчеркнула, что весь прирост по смертности приходится на случаи заражения коронавирусом.

В России подтвердили 19 509 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией.