Смертность в РФ в июле 2021 года выросла на 18,6%
Смертность в РФ в июле текущего года выросла на 18,6% по сравнению с июлем прошлого года.
По данным Росстата, в РФ в июле 2021 года зарегистрирована смерть 215,3 тыс. человек (181,5 тысяч смертей в июле прошлого года).
Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это связано со значительным ростом заражений коронавирусом. Она подчеркнула, что весь прирост по смертности приходится на случаи заражения коронавирусом.
В России подтвердили 19 509 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru