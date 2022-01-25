Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий

Более 350 пассажиров не могут вылететь из Турции из-за сложных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Отмечается, что в аэропорту Стамбула пассажиры вторые сутки ожидают вылета из-за снега.

При этом добраться до гостиниц люди тоже не могут из-за перекрытых дорог. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.

Около сотни автомобилей стоят в очереди на перевале под Горячим Ключом из-за снега

Накануне власти Стамбула уже закрыли движение по проливу Босфор из-за плохой видимости и продолжающегося снегопада.

Ранее аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада, так как это негативным образом влияет на коэффициент сцепления на взлётной полосе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПогодаАэропортТурция
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