Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий
Более 350 пассажиров не могут вылететь из Турции из-за сложных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».
Отмечается, что в аэропорту Стамбула пассажиры вторые сутки ожидают вылета из-за снега.
При этом добраться до гостиниц люди тоже не могут из-за перекрытых дорог. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.
Накануне власти Стамбула уже закрыли движение по проливу Босфор из-за плохой видимости и продолжающегося снегопада.
Ранее аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада, так как это негативным образом влияет на коэффициент сцепления на взлётной полосе.
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