Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий

Более 350 пассажиров не могут вылететь из Турции из-за сложных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Отмечается, что в аэропорту Стамбула пассажиры вторые сутки ожидают вылета из-за снега.

При этом добраться до гостиниц люди тоже не могут из-за перекрытых дорог. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.