СМИ: В Сочи после проливных дождей произошли перебои с электричеством

В Сочи после проливных дождей произошли подтопления, сообщает Telegram-канал SHOT.

Подмосковье накрыл сильнейший ливень с градом

Жители города сообщили о перебоях с электроснабжением. На улицы Адлера вышли воды реки Хероты. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Ранее терминал аэропорта Внуково подтопило из-за сильного ливня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПогодаЭлектричествоЛивеньСочи

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