Более 150 тысяч жителей Курской области переселены в безопасные районы

В настоящее время свыше 150 тысяч жителей приграничных территорий Курской области переселили в безопасные районы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе итогового заседания коллегии Минсельхоза РФ.

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Он отметил, что пункты временного размещения функционируют в 30 регионах. По предварительным оценкам Смирнова, в восьми районах области из-за атак Вооруженных сил Украины пострадали 94 предприятия.

Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству Курской области из-за попытки вторжения ВСУ составил десятки миллиардов рублей. В частности, на фоне событий в регионе не будет завершен комплекс уборочных работ на 160 тысячах гектаров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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