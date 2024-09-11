Более 150 тысяч жителей Курской области переселены в безопасные районы
В настоящее время свыше 150 тысяч жителей приграничных территорий Курской области переселили в безопасные районы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе итогового заседания коллегии Минсельхоза РФ.
Он отметил, что пункты временного размещения функционируют в 30 регионах. По предварительным оценкам Смирнова, в восьми районах области из-за атак Вооруженных сил Украины пострадали 94 предприятия.
Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству Курской области из-за попытки вторжения ВСУ составил десятки миллиардов рублей. В частности, на фоне событий в регионе не будет завершен комплекс уборочных работ на 160 тысячах гектаров, передает «Радиоточка НСН».
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