Ущерб АПК Курской области из-за ВСУ оценили в десятки миллиардов рублей

«По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба — десятки миллиардов рублей», — указал Смирнов, подчеркнув, что она продолжает расти.

По словам врио губернатора, на фоне событий в регионе не будет завершен комплекс уборочных работ на 160 тысячах гектаров, снизится валовый сбор зерна масличных культур (на 500 тысяч тонн) и сахарной свеклы (на 700 тысяч). Кроме того, Смирнов рассказал, что принадлежащая сельхозпредприятиям в приграничье техника была повреждена или вывезена за пределы РФ.

«Значительные потери в данных районах в отрасли животноводства. Уже подтверждаем факт гибели более 300 тысяч голов свиней, 26 тысяч голов КРС (крупного рогатого скота. — НСН)», — предупредил врио губернатора.

В связи с этим валовое производство мяса до конца года снизится на 85 тысяч тонн, молока — на 71 тысячу.

