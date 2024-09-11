Ущерб АПК Курской области из-за ВСУ оценили в десятки миллиардов рублей
Ущерб сельскому хозяйству Курской области из-за попытки вторжения ВСУ составил десятки миллиардов рублей. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов, передает РИА Новости.
«По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба — десятки миллиардов рублей», — указал Смирнов, подчеркнув, что она продолжает расти.
По словам врио губернатора, на фоне событий в регионе не будет завершен комплекс уборочных работ на 160 тысячах гектаров, снизится валовый сбор зерна масличных культур (на 500 тысяч тонн) и сахарной свеклы (на 700 тысяч). Кроме того, Смирнов рассказал, что принадлежащая сельхозпредприятиям в приграничье техника была повреждена или вывезена за пределы РФ.
«Значительные потери в данных районах в отрасли животноводства. Уже подтверждаем факт гибели более 300 тысяч голов свиней, 26 тысяч голов КРС (крупного рогатого скота. — НСН)», — предупредил врио губернатора.
В связи с этим валовое производство мяса до конца года снизится на 85 тысяч тонн, молока — на 71 тысячу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru