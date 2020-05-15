Более 1,5 тысяч россиян ждут возвращения на родину с Гоа

По данным агентства, с Гоа с начала пандемии было организовано шесть вывозных рейсов. В частности, шестой самолет с россиянами на борту прибыл с Гоа сегодня в Красноярск. На борту находилось 296 пассажиров, из которых 25 были ввысажены в Красноярске. Оставшиеся пассажиры этим же рейсом будут доставлены в Екатеринбург (92 человека) и Москву (179 человек).

В настоящее время из-за пандемии коронавируса всех прибывающих из-за границы россиян отправляют на двухнедельный карантин.

Ранее в мае сообщалось, что при посадке пассажира на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания. Отмечалось, что перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.















