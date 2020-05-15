Последние российские военные прилетели из Италии
Самолет Ил-76 Минобороны России с последней группой военных, направленных в Италию для содействия в борьбе с распространением коронавируса, совершил посадку на подмосковный аэродром Чкаловский. Последним рейсом из Италии прибыли 13 российских военных, бортом также переправлена одна единица специальной военной техники.
Как отмечают в оборонном ведомстве, миссия на Апеннины позволила российским военным приобрести опыт координации работы с зарубежными коллегами. Он позволит в дальнейшем налаживать боле оперативное и слаженное взаимодействие.
С 22 марта по 7 мая специалисты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов почти в 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа, передает ТАСС. Полевой российский госпиталь в городе Бергамо с 6 апреля принял на лечение 115 зараженных коронавирусрм, 76 пациентов уже выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru