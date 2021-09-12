Boeing из Антальи приземлился в Приморье после вынужденной посадки
Авиалайнер Azur Air маршрута Анталья — Владивосток, совершивший 11 сентября вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, приземлился в пункте назначения, сообщает РИА Новости.
Задержка составила 10 часов. Boeing 767-300 который следовал из Антальи во Владивосток и совершил посадку в Красноярске, приземлился в аэропорту Владивостока в 13:11 по местному времени.
Ранее самолет, летевший из Екатеринбурга в Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности.
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