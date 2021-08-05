Самолет рейса Екатеринбург — Москва произвел экстренную посадку в Казани

Выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву самолет совершил высуженную посадку в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта «Казань» Аделя Гатауллина.

Самолет с рейсом Екатеринбург-Москва подал сигнал тревоги

По его словам, посадка прошла благополучно.

Как сообщалось, минувшей ночью самолет направил сигнал тревоги диспетчерам. После этого лайнер начал снижение над территорией Удмуртии.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:АвиацияСамолёт
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