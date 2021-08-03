Рейс Екатеринбург — Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета

Сообщение о неисправности поступило в 05:54 по местному времени. Командир самолета «Норд Винд» сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипаж благополучно совершил посадку в аэропорту Кольцово.

На борту находились 148 пассажиров, из которых 41 — дети. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

