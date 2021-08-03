Рейс Екатеринбург — Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета

Самолет из Екатеринбурга в Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности, сообщило ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

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Сообщение о неисправности поступило в 05:54 по местному времени. Командир самолета «Норд Винд» сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипаж благополучно совершил посадку в аэропорту Кольцово.

На борту находились 148 пассажиров, из которых 41 — дети. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Фото: aeromexico.com
ТЕГИ:ЕкатеринбургАварийная ПосадкаСамолет
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