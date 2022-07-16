Развязка МКАД с Липецкой улицей выполнена почти на треть

Модернизация развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей предусматривает реконструкцию и строительство 9,7 километров дорог. Об этом рассказал заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: строительство дорожной сети АДЦ «Коммунарка» планируется завершить в 2023 году

«В настоящее время на объекте ведется устройство ростверков и бетонирование опор. Также на развязке монтируются металлоконструкции и возводятся подпорные стены. Общая готовность оценивается в 29 процентов», - сделал вывод Бочкарев.

По проекту, будет реконструировано семь путепроводов и тоннель. На время ремонта для пассажиров построят четыре надземных пешеходных перехода, для транспорта модернизируют отстойно-разворотную площадку.

Чтобы снизить уровень шума от ремонтных работ и от самой дороги, по основному ходу в районе деревни Ближние Прудищи, поселка Дубровский и парка культуры «Фруктовый парк» установят защитные экраны.

«Также построят четыре очистных сооружения. Завершить работы планируется в середине 2024 года», - пояснил заммэра.

Глава Строительного комплекса Москвы отметил, что ремонт и реконструкция ведут для создания удобного выезда на магистраль М-4 «Дон» - в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. После сдачи дорожной развязки МКАД с Липецкой улицей повысится транспортная доступность московских районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно и подмосковного Ленинского округа с населением свыше 360 тыс. человек.

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ФОТО: Пресс-служба Строительного комплекса Москвы
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