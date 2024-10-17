Блогеру Поднебесному продлили арест на месяц
Скандальному 46-летнему блогеру Алексею Поднебесному продлили арест до 18 ноября, сообщила объединённая пресс-служба судов СПб.
Сам подсудимый на заседании отсутствовал, так как в данный момент проходит психиатрическую экспертизу.
Мужчину обвиняют по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».
При этом сама потерпевшая и ее представитель присутствовали на заседании.
Ранее сексологи Юлия Варра и Николай Кибрик в беседе с НСН заявили, что тяга женщин к блогеру Поднебесному могла быть связана с его «необычностью» и кажущейся безобидностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru