Блогеру Поднебесному продлили арест на месяц

Мужчину обвиняют по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

При этом сама потерпевшая и ее представитель присутствовали на заседании.

Ранее сексологи Юлия Варра и Николай Кибрик в беседе с НСН заявили, что тяга женщин к блогеру Поднебесному могла быть связана с его «необычностью» и кажущейся безобидностью.

