«Запретный плод»: Сексологи объяснили интерес девушек к блогеру-инцелу Поднебесному

Тяга женщин к блогеру Алексею Поднебесному могла быть связана с его «необычностью» и кажущейся безобидностью, объяснили в интервью НСН сексологи Юлия Варра и Николай Кибрик.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержали блогера Поднебесного, который является лидером так называемых «инцелов». Представители этой субкультуры не могут найти полового партнера и обвиняют в этом женщин. Блогер часто проводил своеобразные лекции и семинары, на его Telegram-канал подписано свыше 64 тысяч человек Несмотря на то что Поднебесный в соцсетях не очень уважительно высказывался о женщинах, у него было много юных поклонниц. Варра объяснила, с чем связано такое странное влечение.