«Запретный плод»: Сексологи объяснили интерес девушек к блогеру-инцелу Поднебесному
Женщины флиртуют с несексуальными мужчинами, поскольку «ничего не будет», сказала в эфире НСН Юлия Варра, а Николай Кибрик указал на необычность блогера и девичье любопытство.
Тяга женщин к блогеру Алексею Поднебесному могла быть связана с его «необычностью» и кажущейся безобидностью, объяснили в интервью НСН сексологи Юлия Варра и Николай Кибрик.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержали блогера Поднебесного, который является лидером так называемых «инцелов». Представители этой субкультуры не могут найти полового партнера и обвиняют в этом женщин. Блогер часто проводил своеобразные лекции и семинары, на его Telegram-канал подписано свыше 64 тысяч человек Несмотря на то что Поднебесный в соцсетях не очень уважительно высказывался о женщинах, у него было много юных поклонниц. Варра объяснила, с чем связано такое странное влечение.
«Мужчины, которые не транслируют сексуальную активность, для молодых девушек являются безопасными, поэтому они начинают с ними флиртовать, поскольку "ничего не будет". Этими оскорблениями и унижениями он делал себе негативный пиар. Есть такая категория молодых мужчин, до 30 лет, им просто никто не дает, они не могут найти половую партнершу, потому что их всегда держат в френдзоне. Это мужчины с несимпатичной внешностью, с невысокой половой конституцией, которые не могут своей настырностью преодолеть этот гендерный барьер», - сказала Варра.
Со своей стороны, врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик объяснил интерес женщин к грубому блогеру-инцелу желанием его переубедить.
«Прогнозировать поведение женщин сложно, но их могла привлечь необычность этого явления и попытка завоевать его сердце в противовес его убеждениям. У женщин это бывает часто, такая настырность. Запретный плод всегда привлекает больше внимания и усилий, чтобы его забрать. Это любопытство, оно не зависит от возраста», - пояснил собеседник НСН.
Следствие подозревает 46-летнего Поднебесного в интимной связи с 15-летней школьницей. Сам блогер отрицает обвинения, утверждая, что фанатка решила его оклеветать, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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