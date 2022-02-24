Благотворительные фонды Москвы подключились к сбору помощи для беженцев из Донбасса
Благотворительные организации уже собрали более 3 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом рассказала президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
Демичева отметила, что в течение 10 лет фонд помогал больным детям Донбасса, но сейчас принимает гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса, которую приносят москвичи и жители других городов России.
«К нам с пятницы везут продукты питания, средства перевязки и средства первой необходимости. Мы все это аккумулируем и распределяем между нуждающимися. Вчера ушла машина с 2 тоннами груза в направлении Ростова-на-Дону», — подчеркнула Демичева.
Президент благотворительной организации попросила не привозить в пункты помощи продукты, которые необходимо хранить в холодильнике.
В Москве штаб по сбору гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР расположен в ресурсном центре «Мосволонтер».
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