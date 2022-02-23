Украина получила военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
Общий объем военной помощи в адрес Украины для укрепления обороноспособности страны превысил $1,5 млрд, сообщает телеканал «360».
За все время Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного обмундирования от 18 государств. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, в числе стран, оказавших помощь, значатся США, Великобритания, Канада, Польша, Франция, Германия, Турция, страны Скандинавии, Балтии и другие.
Напомним, на днях Вооруженные силы Украины получили от Канады вторую партию военной помощи. Речь идет о винтовках, автоматах с оптическими прицелами, пулеметах, аппаратуре ночного видения и наблюдения, военном снаряжении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Захарова высмеяла Кличко за плохое знание истории
- Украина получила военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
- Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма
- В Кремле рассказали, когда Москва даст ответ на новые санкции
- Рубль укрепился после речи Байдена
- В Амстердаме из магазина Apple, где захватили заложников, спаслись несколько человек
- США готовы к введению санкций против Сбербанка и ВТБ
- Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и вечеринках депутатов РФ
- Минфин США ввел санкции против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их «дочек»
- Минздрав: от коронавируса привиты около 82 млн россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru