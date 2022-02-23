Украина получила военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

Общий объем военной помощи в адрес Украины для укрепления обороноспособности страны превысил $1,5 млрд, сообщает телеканал «360».

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За все время Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного обмундирования от 18 государств. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, в числе стран, оказавших помощь, значатся США, Великобритания, Канада, Польша, Франция, Германия, Турция, страны Скандинавии, Балтии и другие.

Напомним, на днях Вооруженные силы Украины получили от Канады вторую партию военной помощи. Речь идет о винтовках, автоматах с оптическими прицелами, пулеметах, аппаратуре ночного видения и наблюдения, военном снаряжении.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаОружиеВСУ
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