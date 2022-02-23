Украина получила военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

За все время Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного обмундирования от 18 государств. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, в числе стран, оказавших помощь, значатся США, Великобритания, Канада, Польша, Франция, Германия, Турция, страны Скандинавии, Балтии и другие.

Напомним, на днях Вооруженные силы Украины получили от Канады вторую партию военной помощи. Речь идет о винтовках, автоматах с оптическими прицелами, пулеметах, аппаратуре ночного видения и наблюдения, военном снаряжении.

