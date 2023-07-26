«Битва за значок!»: ГОСТ на школьную форму обрадовал защитников прав потребителей
Россияне обращают внимание на знаки качества, при этом производители хорошей одежды легко смогут получить заветный «значок», сказал в эфире НСН Олег Павлов.
Введение ГОСТа на школьную форму станет хорошим стимулом для производителей и поможет родителям выбирать качественную одежду детям, заявил в интервью НСН председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
В Роскачестве ранее сообщили, что во втором полугодии 2024 года в России появится ГОСТ на школьную форму.
«Принятие повышенных стандартов требований к школьной форме – это позитивный момент. При этом ГОСТ не является обязательным, это ориентир, к которому надо стремиться. Добросовестные производители, которые и сейчас соблюдают все требования, используют качественные материалы и технологии, смогут легко получить этот значок. Недобросовестные производители такой значок не получат, они могут быть этим возмущены, но для потребителей это важная и полезная история. Сейчас на рынке находится очень большое количество некачественных товаров, которые поступают по различным каналам, в том числе заграничным», - сказал Павлов.
По его словам, «значок» качества повышает спрос.
«Значки, свидетельствующие о повышенном качестве, пользуются вниманием потребителей. Более того, продукты, получающие какие-то значки Роскачества, как правило, спрос на них и продажи увеличиваются. Для производителя это прямой стимул соответствовать требованиям», - уверен защитник прав потребителей.
Павлов также указал на проблемы, с которыми сталкиваются сегодня родители при покупке школьной формы.
«Первый вопрос это долговечность, сколько прослужит эта форма, а второе – комфорт и безопасность. Здесь у потребителя тоже нет ориентиров, он может выбирать только по внешнему виду и прочитать состав, но насколько это достоверно, остается за гранью его понимания. Дополнительные ориентиры здесь точно не повредят», - заключил собеседник НСН.
Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» и кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков ранее предложил отменить домашние задания для российских школьников. По словам политика, эту идею он услышал от сына, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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