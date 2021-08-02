Билл и Мелинда Гейтс завершили бракоразводный процесс
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда завершили бракоразводный процесс. Об этом свидетельствует документ в базе данных суда штата Вашингтон, передает ТАСС.
Отмечается, что подробностей развода в документе не приводится. В нем уточняется, между тем, что обе стороны планируют сохранить фамилию без изменений.
Пара состояла в браке 27 лет. Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрылапричины разводов после долгих браков, в том числе у четы Гейтсов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Билл и Мелинда Гейтс завершили бракоразводный процесс
- В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
- «Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
- Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит из Токио в Польшу 4 августа
- В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
- Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
- Три человека погибли в результате урагана в Тверской области
- США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока-2»
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом
- Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru