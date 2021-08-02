Билл и Мелинда Гейтс завершили бракоразводный процесс

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда завершили бракоразводный процесс. Об этом свидетельствует документ в базе данных суда штата Вашингтон, передает ТАСС.

После развода с Гейтсом бывшая супруга получила 3 млрд долларов

Отмечается, что подробностей развода в документе не приводится. В нем уточняется, между тем, что обе стороны планируют сохранить фамилию без изменений.

Пара состояла в браке 27 лет. Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрылапричины разводов после долгих браков, в том числе у четы Гейтсов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазводБилл Гейтс
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