«Безобразная ситуация». Экологи поспорили о «китовом» законе Абрамченко

Пешков добавил, что закон важно принять до нереста тихоокеанских лососей, который ожидается в июне. «Иначе опять горы тушек будут гнить по берегам наших рек», - объяснил эколог. Также он рассказал, что стоит отличать промышленный промысел от вылова китообразных коренными народами Севера.

«И Аляска, и наши малые народности получают на это квоту у государства. Это небольшая часть, которая не наносит ущерба. А вредит экологии именно промышленная добыча китообразных, особенно в некоторых морских государствах, таких, как Япония, где варварская добыча идет на уничтожение. Вылов следует запретить в Тихом океане, северной части Атлантики за исключением мест добычи китообразных малыми и исчезающими районами Севера», - считает специалист.



В свою очередь, руководитель отдела исследований «Гринпис» Оганес Таргулян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что помимо запрета на вылов китообразных необходимо регулировать другие виды китового промысла.

«Также есть рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях - это то, чем должны заниматься ученые, и в культурно-просветительских и учебных целях. Проблемой был вылов в научно-просветительских целях, потому что под этой личиной морских млекопитающих вылавливали и продавали в те же самые китайские океанариумы», - рассказал специалист.

Эксперт отметил, что Россия с конца 1980-х годов присоединилась к международной китобойной конвенции, которая регулирует, а на самом деле запрещает вылов крупных китообразных. К таким видам млекопитающих не относятся косатки и белухи, и их теоретически можно было бы ловить на убой, на мясо, но на практике, по словам Таргуляна, такого не было. Гораздо важнее, по словам эксперта, было бы регулировать вылов в научно-просветительских целях, чтобы ситуация с «китовыми тюрьмами» не повторялась.