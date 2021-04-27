«Безобразная ситуация». Экологи поспорили о «китовом» законе Абрамченко
В России хотят запретить промышленный вылов китообразных. Но для мошенников, пытающихся нажиться на этих животных, этого может оказаться недостаточно
Вице-премьер Виктория Абрамченко объявила о разработке законопроекта, устанавливающего запрет на промышленное и прибрежное рыболовство китообразных — китов, дельфинов и морских свиней. Также в документе прописаны ограничения на вылов морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, вплоть до полного запрета.
Эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу правительства, назвав безобразной ситуацию, которая сложилась с этим видом животных. По его мнению, общественность и эксперты должны поддержать эти ограничения.
«Морские млекопитающие - это национальное и международное достояние, их осталось совсем немного. Запрет на добычу китообразных - это позитивный шаг. Он свидетельствует о том, что неразумные люди начали разумнее относиться к исчезающим ресурсам матери-природы, к которым они до этого относились потребительски. Общественность и экспертное сообщество должны поддерживать эти ограничения и в необходимых случаях запрет на добычу морских млекопитающих. И уж тем более пора заканчивать издеваться над китообразными: дельфинами и белухами», - отметил он.
Пешков добавил, что закон важно принять до нереста тихоокеанских лососей, который ожидается в июне. «Иначе опять горы тушек будут гнить по берегам наших рек», - объяснил эколог. Также он рассказал, что стоит отличать промышленный промысел от вылова китообразных коренными народами Севера.
«И Аляска, и наши малые народности получают на это квоту у государства. Это небольшая часть, которая не наносит ущерба. А вредит экологии именно промышленная добыча китообразных, особенно в некоторых морских государствах, таких, как Япония, где варварская добыча идет на уничтожение. Вылов следует запретить в Тихом океане, северной части Атлантики за исключением мест добычи китообразных малыми и исчезающими районами Севера», - считает специалист.
В свою очередь, руководитель отдела исследований «Гринпис» Оганес Таргулян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что помимо запрета на вылов китообразных необходимо регулировать другие виды китового промысла.
«Также есть рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях - это то, чем должны заниматься ученые, и в культурно-просветительских и учебных целях. Проблемой был вылов в научно-просветительских целях, потому что под этой личиной морских млекопитающих вылавливали и продавали в те же самые китайские океанариумы», - рассказал специалист.
Эксперт отметил, что Россия с конца 1980-х годов присоединилась к международной китобойной конвенции, которая регулирует, а на самом деле запрещает вылов крупных китообразных. К таким видам млекопитающих не относятся косатки и белухи, и их теоретически можно было бы ловить на убой, на мясо, но на практике, по словам Таргуляна, такого не было. Гораздо важнее, по словам эксперта, было бы регулировать вылов в научно-просветительских целях, чтобы ситуация с «китовыми тюрьмами» не повторялась.
«С одной стороны то, что закон запрещает промышленный улов китообразных, это хорошо. Но с другой стороны это бессмысленно, потому что, по сути, в законодательстве хотят запретить то, что и так есть. А вот то, что вызвало скандал два года назад, этому законопроект не препятствует, к сожалению», - отметил он.
Летом 2018 года 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море, и помещены в китовую тюрьму в Японском море под Находкой для последующей продажи в Китай. После того, как общественные организации и «Гринпис» обнаружили это, сделка застопорилась, киты провели всю зиму в «китовой тюрьме». Только после вмешательства президента ситуация разрешилась. Животных выпускали в течение года. Однако одна косатка и три белухи не пережили зимы.
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