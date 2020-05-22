Аксенов призвал отели Крыма не ждать отдыхающих до 1 июля
Отельерам Крыма не стоит ждать туристов из других регионов России до 1 июля. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что перспектив восстановления турпотока по России до указанного времени нет, отмечают «Новости Крыма».
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Напомним, 12 мая в Крыму вступил в силу обязательный масочный режим – в общественных местах местные жители должны будут носить средства защиты. А несколькими днями ранее Сергей Аксенов сообщил, что отдыхающих из других субъектов РФ, скорее всего, на полуострове ждать не стоит – предстоящим летом в Крыму будет возможен только внутренний туризм.
К слову, ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН рассказал о ситуации на полуострове в начале курортного сезона.
«Не думал, что скажу подобные слова, но сейчас мы наших любимых туристов просим не приезжать сейчас в Крым, чтобы сохранить возможность отдохнуть на полуострове летом. Для тех, кто прибываем сейчас в Крым всеми видами транспорта, не имеющих регистрации или своей недвижимости, в обязательном порядке на 14 дней помещаются в обсерватор на карантин, вынужденная мера применяется, для того чтобы не допустить сейчас вспышки инфекции», - заявил НСН министр.
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