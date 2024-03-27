«Бальзам на душу»: Вернувшийся на конвейер Citroёn будет популярен у покупателей
В России автолюбители не доверяют китайским брендам из-за их технической составляющей, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Многие потребители предпочтут более простой французский автомобиль непонятным китайским маркам, однако неизвестно, долго ли производство Citroёn в России будет сопротивляться натиску санкций. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Telegram-канале, что на калужском заводе компания «Автомобильные технологии» начинает серийный выпуск кроссоверов Citroёn С5 Aircross. Хайцеэр назвал заявление главы региона приятной новостью.
«Мне кажется, что французы будут делать вид, будто они ничего не видят и не знают. Автомобили будут собираться из машинокомплектов, которые производятся в Китае. В этом ничего страшного нет, меня больше интересует технология, главное, чтобы китайские машинокомплекты соответствовали тем узлам и агрегатам, которые делаются для всего мира. Думаю, автомобиль будет пользоваться спросом у потребителей, многие предпочтут пусть более простую, но французскую машину, чем многочисленные непонятные китайские автомобили, у которых есть свои “косяки”. Это очень хорошая новость, как бальзам на душу. Но, к сожалению, стоить дешево она не будет, да и невозможно доподлинно утверждать, сколько продержится этот проект: санкции, порой даже нелогичные, увы, действуют, более того, они усиливаются», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН также объяснил сегодняшнее недоверие потребителя китайским автомобилям их недавним появлением на рынке и упором китайских производителей на экстерьер и интерьер.
«Гонка за место под солнцем на территории Китая, которая преимущественно реализуется во внешнем виде и только во вторую очередь в каких-то технических особенностях, к сожалению, вызывает это недоверие. А такие бренды, как Hyundai, Peugeot, Citroёn и так далее, выпускают проверенные, надежные автомобили. Предприятия и инженеры, которые занимались автомобилестроением на протяжении столетий, вызывают больше доверия, чем новоделы. Конечно, и новоделы когда-нибудь превратятся в опытных людей, судя по всему, это даже будет в несколько раз более быстрый процесс, чем у их учителей из Европы и США, учитывая технологии и затраты на это. Но пока есть еще проверенное, подождем, когда появится надежное новое», — добавил автоэксперт.
В заключение Хайцеэр пообещал, что в скором времени российские потребители получат под новыми именами два хорошо известных «корейца».
«Hyundai Creta и Hyundai Solaris будут производиться с другим шильдиком, производители тоже нашли машинокомплекты. Они тоже на самом деле производятся в Китае. Каким-то образом мы выцарапываем эти машины», — подытожил он.
Ранее Хайцеэр заявил, что автомобили завода «Москвич» слабо продаются, так как потребителям не хватает разнообразия в моделях, а цену россияне считают завышенной.
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