«Бальзам на душу»: Вернувшийся на конвейер Citroёn будет популярен у покупателей

«Мне кажется, что французы будут делать вид, будто они ничего не видят и не знают. Автомобили будут собираться из машинокомплектов, которые производятся в Китае. В этом ничего страшного нет, меня больше интересует технология, главное, чтобы китайские машинокомплекты соответствовали тем узлам и агрегатам, которые делаются для всего мира. Думаю, автомобиль будет пользоваться спросом у потребителей, многие предпочтут пусть более простую, но французскую машину, чем многочисленные непонятные китайские автомобили, у которых есть свои “косяки”. Это очень хорошая новость, как бальзам на душу. Но, к сожалению, стоить дешево она не будет, да и невозможно доподлинно утверждать, сколько продержится этот проект: санкции, порой даже нелогичные, увы, действуют, более того, они усиливаются», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН также объяснил сегодняшнее недоверие потребителя китайским автомобилям их недавним появлением на рынке и упором китайских производителей на экстерьер и интерьер.

«Гонка за место под солнцем на территории Китая, которая преимущественно реализуется во внешнем виде и только во вторую очередь в каких-то технических особенностях, к сожалению, вызывает это недоверие. А такие бренды, как Hyundai, Peugeot, Citroёn и так далее, выпускают проверенные, надежные автомобили. Предприятия и инженеры, которые занимались автомобилестроением на протяжении столетий, вызывают больше доверия, чем новоделы. Конечно, и новоделы когда-нибудь превратятся в опытных людей, судя по всему, это даже будет в несколько раз более быстрый процесс, чем у их учителей из Европы и США, учитывая технологии и затраты на это. Но пока есть еще проверенное, подождем, когда появится надежное новое», — добавил автоэксперт.

В заключение Хайцеэр пообещал, что в скором времени российские потребители получат под новыми именами два хорошо известных «корейца».

«Hyundai Creta и Hyundai Solaris будут производиться с другим шильдиком, производители тоже нашли машинокомплекты. Они тоже на самом деле производятся в Китае. Каким-то образом мы выцарапываем эти машины», — подытожил он.

Ранее Хайцеэр заявил, что автомобили завода «Москвич» слабо продаются, так как потребителям не хватает разнообразия в моделях, а цену россияне считают завышенной.

