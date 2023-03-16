Президент «АвтоВАЗа» допустил интеграцию с петербургским заводом Toyota
Интеграция с расположенным в Санкт-Петербурге заводом Toyota не исключена, заявил журналистам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Об этом сообщает РИА Новости.
Соколов отметил, что интеграция возможна, если соответствующие планы возникнут у топ-менеджмента компании. Такой шаг должно одобрить правление и совет директоров, уточнил президент компании.
В настоящее время необходимости в интеграции нет, считает президент «АвтоВАЗа».
Производство автомобилей в России в 2022 год рухнуло на 44,7%, говорится в докладе Института комплексных стратегических исследований. Падение привело к сокращению промышленного производства в ряде регионов, передает НСН.
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