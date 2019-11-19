Российские автостраховщики назвали самые «аварийные» имена. По данным аналитиков, в течение первого полугодия 2019-го среди мужчин чаще всего виновниками ДТП становились водители с именами: Даниил, Давид, Карен, Армен и Никита. Что касается представительниц прекрасной половины человечества, то тут лидерами аварийного вождения стали Карина, Ангелина, Валерия, Дарья и.

Кроме того, автостраховщики отметили, что в аварии чаще всего попадают молодые водители в возрасте 18–19 лет.