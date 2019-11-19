Автостраховщики назвали самые «аварийные» имена
Российские автостраховщики назвали самые «аварийные» имена. По данным аналитиков, в течение первого полугодия 2019-го среди мужчин чаще всего виновниками ДТП становились водители с именами: Даниил, Давид, Карен, Армен и Никита. Что касается представительниц прекрасной половины человечества, то тут лидерами аварийного вождения стали Карина, Ангелина, Валерия, Дарья и.
Кроме того, автостраховщики отметили, что в аварии чаще всего попадают молодые водители в возрасте 18–19 лет.
К слову, в середине октября спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил, что основными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостаточное образование, использование смартфона за рулем и пьяная езда.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН высказал предположение, что Жан Тодт сделал выводы о причинах ДТП на основе официальной статистики. Шкуматов считает, что эти данные отражают не все факторы, которые влияют на аварийность на российских дорогах.
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