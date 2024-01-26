В Госдуме призвали подумать о многодетных при продлении семейной ипотеки

«В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми», - сказал парламентарий.

По его словам, многодетные семьи должны иметь возможность приобретать квартиры с большим количеством комнат.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%, напоминает RT. На вопрос о возможности льготной ипотеки на «вторичку» президент ответил, что этот механизм необходимо продумать, чтобы «не было злоупотреблений».

