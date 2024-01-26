В Госдуме призвали подумать о многодетных при продлении семейной ипотеки
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что при продлении семейной ипотеки в России необходимо подумать о многодетных семьях.
«В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми», - сказал парламентарий.
По его словам, многодетные семьи должны иметь возможность приобретать квартиры с большим количеством комнат.
Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%, напоминает RT. На вопрос о возможности льготной ипотеки на «вторичку» президент ответил, что этот механизм необходимо продумать, чтобы «не было злоупотреблений».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина пытался вылететь из Москвы в Оренбург с боевой гранатой
- Черные ящики сбитого Ил-76 смогут расшифровать
- В ООН заявили, что 10 миллионов жителей Украины стали беженцами
- Путин поручил признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны
- СМИ: В Москве шестиклассницу поймали в школе с мефедроном
- Путин обязал перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трёх месяцев
- В Москве пассажиру метро воткнули в руку отвертку во время ссоры
- ВСУ за сутки выпустили 18 снарядов по Белгородской области
- Бекмамбетов снимет триллер с Крисом Праттом
- СМИ: Специалисты начали проверку на зомбо-вирус напавшего на россиянку волка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru