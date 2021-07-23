Автомобилистов предупредили об астрономических штрафах за перегоревшую фару

Дорожные камеры в России уже с осени могут начать фиксировать такое нарушение, как невключенные фары. Технология станет доступна сразу в 12 регионах, в том числе в Москве.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что штрафы с дорожных камер за негорящие фары могут достигать шести тысяч рублей за одну поездку, при этом, у водителя нет возможности предотвратить это нарушение.

«Если этот штраф будет введён, то водитель, у которого фара перегорела днём, и который этого не заметил, заплатит по 500 рублей с каждой камеры, которая это зафиксирует. В Москве автовладелец проезжает в среднем 12 камер. И если у него перегорела лампочка, то он об этом не узнает, потому что в светлое время суток заметить это крайне сложно. Таким образом, перегоревшая лампочка может обойтись в шесть тысяч рублей. А если он сделал две поездки – то в 12 тысяч. Три – в 18 и так далее», – цитирует Шкуматова «Радио 1».

Новые функции распознавания невключенных фар при помощи нейросети получат полторы тысячи комплексов компании «Астралаб», в том числе 600 в Москве, пишет портал «Autonews». Как заявил глава компании Сергей Ласкин, эта функция будет запускаться ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. При этом регионы сами будут решать, когда внедрять у себя эти новшества.