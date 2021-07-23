Автомобилистов предупредили об астрономических штрафах за перегоревшую фару

Дорожные камеры в России уже с осени могут начать фиксировать такое нарушение, как невключенные фары. Технология станет доступна сразу в 12 регионах, в том числе в Москве.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что штрафы с дорожных камер за негорящие фары могут достигать шести тысяч рублей за одну поездку, при этом, у водителя нет возможности предотвратить это нарушение.

«Если этот штраф будет введён, то водитель, у которого фара перегорела днём, и который этого не заметил, заплатит по 500 рублей с каждой камеры, которая это зафиксирует. В Москве автовладелец проезжает в среднем 12 камер. И если у него перегорела лампочка, то он об этом не узнает, потому что в светлое время суток заметить это крайне сложно. Таким образом, перегоревшая лампочка может обойтись в шесть тысяч рублей. А если он сделал две поездки – то в 12 тысяч. Три – в 18 и так далее», – цитирует Шкуматова «Радио 1».

Новые функции распознавания невключенных фар при помощи нейросети получат полторы тысячи комплексов компании «Астралаб», в том числе 600 в Москве, пишет портал «Autonews». Как заявил глава компании Сергей Ласкин, эта функция будет запускаться ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. При этом регионы сами будут решать, когда внедрять у себя эти новшества.

Российских водителей будут штрафовать за выброшенный из автомобиля мусор

Между тем, 1 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии увеличивается до трёх лет. Кроме того, увеличился размер штрафа за это правонарушение - теперь вместо прежних 200-300 тысяч рублей его размер составляет от 300 до 500 тысяч рублей, либо будет равен "размеру заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трёх лет"

Также подписанный главой государства закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трёх лет и принудительные работы на срок до трёх лет. При этом виновным на срок до шести лет запретят занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Петр ШкуматовШтрафыАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры