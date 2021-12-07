Автоэксперт рассказал о правилах поведения на дороге в снегопад
Чтобы окна не запотевали в сильный снегопад, следует включать кондиционер сразу, как только завелась машина. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Радио 1».
По его словам, нужно сразу включать обогрев заднего и переднего стекла. Кроме того, не следует скрести стекло ото льда, машина должна хорошо прогреться сама.
Субботин напомнил, что на дорогах в плохую погоду нужно быть предельно аккуратным, особенно при торможении.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что москвичам можно не бояться морозов, к столице приближается теплый фронт и много снега.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru