Автоэксперт рассказал о правилах поведения на дороге в снегопад

Чтобы окна не запотевали в сильный снегопад, следует включать кондиционер сразу, как только завелась машина. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Радио 1».

По его словам, нужно сразу включать обогрев заднего и переднего стекла. Кроме того, не следует скрести стекло ото льда, машина должна хорошо прогреться сама.