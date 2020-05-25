Австрийке заменили убитые коронавирусом легкие

Трансплантация понадобилась 45-летней женщине с острой легочной недостаточностью. Из-за коронавируса пациентка месяц могла дышать только с помощью циркуляционного насоса.



После того, как стало понятно, что коронавирус фактически уничтожил легкие женщины, было принято решение о пересадке органа. Глава университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко отметил, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Однако пока непонятно, когда он будет выписана.



Подчеркивается, что ранее у женщины не было проблем со здоровьем и сопутствующих заболеваний. По мнению врачей, это способствовало успешному исходу операции, отмечает РИА Новости.

