Австрийке заменили убитые коронавирусом легкие

В Европе проведена первая операция по пересадке легких человеку, заболевшему коронавирусом. Операция прошла в Венском медицинском университете.

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Трансплантация понадобилась 45-летней женщине с острой легочной недостаточностью. Из-за коронавируса пациентка месяц могла дышать только с помощью циркуляционного насоса.

После того, как стало понятно, что коронавирус фактически уничтожил легкие женщины, было принято решение о пересадке органа. Глава университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко отметил, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Однако пока непонятно, когда он будет выписана.

Подчеркивается, что ранее у женщины не было проблем со здоровьем и сопутствующих заболеваний. По мнению врачей, это способствовало успешному исходу операции, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:ОперацияАвстрияКоронавирус
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