Авиапассажиры устроили драку из-за маски во время полета на Ибицу

На видео запечатлен момент начала потасовки и действия экипажа, который пытается успокоить и разнять пассажиров.

Напомним, главными условиями для полетов за границу крупными перевозчиками является соблюдение «строгих санитарных правил» в самолете и «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших», отмечают в Interfax.ru.

По мере открытия границ другими странами будет рассматриваться вопрос о возобновлении с ними авиасообщения.

Напомним, Росавиация прекратила регулярное и чартерное сообщение с иностранными государствами 27 марта на фоне пандемии коронавируса.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, которое он высказал НСН, авиаперевозчики рады вернуться к нормальной операционной деятельности, но это будет зависеть от принятия решений на уровне федерального правительства, региональных властей.

«Я полагаю, что все те подготовительные мероприятия, которые авиакомпании должны будут выполнить для того, чтобы восстановить маршруты, не займут много времени, речь идет о двух-трех днях. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестила перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отмечает специалист.

