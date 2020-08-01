Росавиация решила не комментировать возобновление полетов во все страны
В Росавиации отказались комментировать данные об открытии Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщает РИА «Новости».
«Не комментируем», — цитирует Газета.ru слова представителя Росавиации.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что идет обсуждение открытия международного авиасообщения России с остальными странами мира с 11 августа, но об окончательном решении не сообщалось.
С 1 августа возобновлены авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию. Туда можно вылететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Открыть воздушную границу с Абхазией планируется во второй половине дня, отмечают «Известия».
Напомним, регулярное и чартерное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта в связи с эпидемией коронавируса. Исключение предоставлялось для вывозных рейсов, которыми россияне возвращались из-за границы в страну.
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