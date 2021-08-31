Авиакомпания S7 начнет регулярные полеты в Египет в октябре

В сообщении авиаперевозчика отмечается, что рейс с маршрутом Москва - Хургада будет выполняться раз в неделю, с маршрутом Москва - Шарм-эль-Шейх - два раза в неделю.

Первый рейс в Хургаду запланирован на 5 октября, в Шарм-эль-Шейх - на 9 октября.

Ранее в августе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время стоимость туров в Египет чересчур высокая, но ситуация изменится в течение двух месяцев.

