Авиакомпания S7 начнет регулярные полеты в Египет в октябре
Российская авиакомпания S7 объявила о старте продаж билетов на рейсы в Египет, куда начнут с октября выполняться регулярные рейсы.
В сообщении авиаперевозчика отмечается, что рейс с маршрутом Москва - Хургада будет выполняться раз в неделю, с маршрутом Москва - Шарм-эль-Шейх - два раза в неделю.
Первый рейс в Хургаду запланирован на 5 октября, в Шарм-эль-Шейх - на 9 октября.
Ранее в августе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время стоимость туров в Египет чересчур высокая, но ситуация изменится в течение двух месяцев.
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