Атаман Кузнецов: Казаки передали в зону СВО более 29 тысяч тонн гумпомощи
27 декабря 202413:39
Казаки передали в зону проведения спецоперации более 29 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также 600 автомобилей, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«С начала СВО казачьими войсками направлено свыше 29 тысяч тонн гуманитарной помощи, более 600 единиц автомобильной техники и большое количество различного снаряжения и оборудования. На освобожденных территориях казаками устанавливаются поклонные кресты, оказывается помощь населению, вручаются иконы правящим архиереям. Под эгидой Совета, штабом Всероссийского казачьего общества для казачьих добровольческих подразделений приобретено автомобильной и специальной техники, оборудования, на сумму более 840 млн рублей», - сказал атаман.
По его словам, казаки продолжают помогать российским военным в оснащении казачьих боевых подразделений, принимающих участие в спецоперации.
Ранее Кузнецов рассказал НСН, что бойцы одного из батальонов казачьей разведывательной бригады «Терек» отбивают Курскую область от вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru