Атаман Кузнецов: Казаки передали в зону СВО более 29 тысяч тонн гумпомощи

Казаки передали в зону проведения спецоперации более 29 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также 600 автомобилей, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

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«С начала СВО казачьими войсками направлено свыше 29 тысяч тонн гуманитарной помощи, более 600 единиц автомобильной техники и большое количество различного снаряжения и оборудования. На освобожденных территориях казаками устанавливаются поклонные кресты, оказывается помощь населению, вручаются иконы правящим архиереям. Под эгидой Совета, штабом Всероссийского казачьего общества для казачьих добровольческих подразделений приобретено автомобильной и специальной техники, оборудования, на сумму более 840 млн рублей», - сказал атаман.

По его словам, казаки продолжают помогать российским военным в оснащении казачьих боевых подразделений, принимающих участие в спецоперации.

Ранее Кузнецов рассказал НСН, что бойцы одного из батальонов казачьей разведывательной бригады «Терек» отбивают Курскую область от вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ).

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ФОТО: пресс-служба ВсКО
ТЕГИ:КазакиГуманитарная ПомощьСпецоперация

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